Clima natalizio a Olbia, cinghiali a spasso per viale Aldo Moro – VIDEO

Cinghiali passeggiano in viale Aldo Moro

Il clima natalizio coinvolge anche i cinghiali, i lettori di GalluraOggi hanno documentato una passeggiata di gruppo in viale Aldo Moro. Almeno tre gli esemplari spresi mentre passeggiavano tranquillamente per le vie di Olbia. Non solo i cittadini escono per lo shopping natalizio o per scegliere abiti da comprare in seguito coi saldi

I lettori hanno documentato i cinghiali mentre si trovavano correttamente sul marciapiede. Ormai non ci sono stagioni o zone preferite, i cinghiali vivono in praticamente sempre in tutte le città. A Olbia si trovano particolarmente bene e gli avvistamenti arrivano dalle zone più disparate del territorio.

