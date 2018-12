Morta a soli 10 anni.

Si è spenta il 6 maggio scorso, Giulia, la bambina morta a soli 10 anni per un tumore inguaribile. Prima di morire aveva espresso un suo desiderio. Aveva un sogno, che le avrebbe portato grande felicità. Come riportano i giornali locali, Giulia aveva preparato delle buste con tutti i suoi giochi e gli abiti per i bambini meno fortunati di lei.

Così la sua mamma Eleonora con l’aiuto di altri volontari hanno creato un’associazione “Il sogno di Giulia”. Lo scopo di questa associazione di beneficenza è distribuire ciò che le volontarie raccolgono per regalarle ai meno fortunati. La sede della nuova associazione è via Giardini 159, a Cagliari. La distribuzione di giochi e vestiti avviene tutti i mercoledì e venerdì. Il sogno della piccola Giulia si è avverato.

