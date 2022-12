Lutto a Olbia per la morte di Vanni Cossu.

C’è dolore nel centro di Olbia per la scomparsa, a 74 anni, di Vanni Cossu. Spesso l’anziano lo si vedeva uscire dalla sua abitazione di via Svizzera per fare due passi. Viene ricordato come una persona semplice, sorridente, che si intratteneva con tutti anche per sole 2 parole.

Numerosi i messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia che stamane alle 11, nella parrocchia della Sacra Famiglia ha accompagnato, per l’ultimo viaggio, il loro amato Vanni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui