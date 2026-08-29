Università a Olbia, ultimi giorni per iscriversi: 65 posti tra nautica e aeronautica

Università a Olbia, test il 1 settembre e domanda entro il 4.

Ultimi giorni per accedere ai corsi di ingegneria dell’Università a Olbia per l’anno accademico 2026/2027. Gli studenti che non hanno ancora sostenuto il test avranno una nuova possibilità martedì 1 settembre nella sede universitaria di Olbia. Per partecipare alla selezione dovranno poi completare l’iscrizione al concorso dell’Università di Cagliari entro venerdì 4 settembre attraverso i servizi online Esse3.

Sono complessivamente 65 i posti disponibili nei due corsi dell’Università di Cagliari ospitati a Olbia. Ingegneria Navale mette a disposizione 40 posti, mentre altri 25 riguardano il nuovo corso di laurea professionalizzante in Tecnologie Industriali Elettriche e Aeronautiche.

La procedura prevede due passaggi distinti. Per Ingegneria Navale serve il TOLC-I, il Test OnLine CISIA utilizzato per l’accesso ai corsi di Ingegneria. Per Tecnologie Industriali Elettriche e Aeronautiche è previsto invece il TOLC-LP, la tipologia destinata ai corsi di laurea a orientamento professionalizzante.

Entrambi i test possono essere sostenuti il 1 settembre a Olbia, nell’ultima sessione prevista in città. L’Università di Cagliari ha programmato altre prove il 2, 3 e 4 settembre in altre sedi. La prenotazione del TOLC avviene separatamente attraverso il portale CISIA.

Per entrare nelle graduatorie, però, non basta sostenere il test. I candidati devono anche iscriversi al relativo concorso sul portale dell’Ateneo cagliaritano entro il 4 settembre. Il servizio si raggiunge dal sito unica.it, attraverso il pulsante Accedi, infine selezionando l’area Esse3 – Studenti e docenti. Entrambe le fasi della procedura sono obbligatorie.

Il nuovo corso tra tecnologie elettriche e sistemi avionici.

Il nuovo percorso professionalizzante amplia l’offerta universitaria collegata ai settori produttivi della Gallura. Secondo il bando ufficiale 2026/2027, dei 25 posti disponibili 15 sono destinati a Tecnologie Elettriche Industriali e Conversione dell’Energia e 10 a Tecnologie e Manutenzione dei Sistemi Avionici. La stessa ripartizione è riportata nelle informazioni della Segreteria studenti e sul sito UniOlbia.

La discordanza tra il bando e il sito UniCa.

Proprio sulla distribuzione dei 25 posti si rileva però una discordanza tra il bando UniCa, le informazioni della Segreteria studenti e UniOlbia da una parte, che indicano 15 posti per il curriculum elettrico e 10 per quello avionico, e la pagina di presentazione del corso sul sito dell’Università di Cagliari e la guida ufficiale ai corsi di laurea 2026/2027 pubblicata dall’Ateneo dall’altra, che riportano invece la distribuzione inversa: 15 posti per Tecnologie e Manutenzione dei Sistemi Avionici e 10 per Tecnologie Elettriche Industriali e Conversione dell’Energia. Il riferimento da considerare prevalente resta, in ogni caso, il bando ufficiale di selezione.

L’Università di Cagliari pubblicherà le graduatorie definitive il 9 settembre. I candidati ammessi avranno tempo fino al 14 settembre per completare l’immatricolazione online e fino al 15 settembre per pagare la prima rata. Se resteranno posti disponibili, potranno subentrare altri candidati attraverso lo scorrimento delle graduatorie.

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