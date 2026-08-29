Guasti elettrici dal nord al sud della Sardegna, quasi mille utenti senza corrente

Guasti elettrici Sardegna, nove interruzioni da Olbia a Sant’Antioco.

Guasti elettrici dal nord al sud della Sardegna, con centinaia di utenze interessate contemporaneamente. Alle 17:02 di sabato 29 agosto, le schede disponibili sulla mappa del sito di E-Distribuzione segnalavano nove guasti in corso in otto località, per complessivi 989 clienti disalimentati. Le interruzioni interessavano territori molto distanti tra loro, dalla Gallura e dal Sassarese fino a Cagliari e al Sulcis. I guasti non risultano riconducibili a una causa comune.

Nel nord dell’Isola, presso l’agro di Sorso l’interruzione risulta iniziata alle 2:45 del 28 agosto. Alle 17:02 di oggi erano ancora indicati 235 clienti disalimentati, senza una previsione definita per il ripristino. A Bono il guasto è iniziato invece alle 15:37 di oggi e interessa 119 clienti, con ritorno della corrente previsto alle 19:30. A Olbia, nella zona indicata come San Simplicio, risultavano 125 clienti senza corrente. Il guasto è iniziato alle 16:39 e il ripristino viene indicato entro le 20.

I guasti tra Oristanese, Medio Campidano e Cagliari.

Più a sud, a Siamaggiore, nell’Oristanese, E-Distribuzione segnala un solo cliente disalimentato per un guasto iniziato alle 12:16, con ripristino previsto alle 19. A Guspini le utenze interessate erano invece 114. L’interruzione è iniziata alle 14:08 e nella fotografia della rete aggiornata alle 17:02 il ripristino era previsto per le 17:30. Problemi anche a Cagliari, nella zona di San Benedetto, dove un guasto iniziato alle 9:12 interessava 34 clienti. In questo caso E-Distribuzione non indicava ancora un orario per il ritorno dell’energia elettrica.

Due guasti a Carbonia e problemi a Sant’Antioco.

Nel Sulcis risultavano due guasti distinti a Carbonia. Il primo, iniziato alle 12:48, interessava 198 clienti, con ripristino previsto alle 18. Il secondo è iniziato alle 13:27 e riguardava altre 37 utenze, con previsione di ritorno della corrente alle 19. A Sant’Antioco il guasto è cominciato alle 15:41. Sono 126 i clienti disalimentati indicati dal gestore, con ripristino stimato per le 19. Le previsioni di ripristino riportate nelle singole schede rappresentano la situazione comunicata da E-Distribuzione alle 17:02 e possono quindi subire variazioni con l’avanzamento degli interventi.

A San Sperate 509 clienti senza corrente per lavori programmati.

Alla situazione dei guasti si aggiunge un’interruzione di natura differente a San Sperate. In questo caso E-Distribuzione non segnala un problema improvviso alla rete, ma un lavoro programmato iniziato alle 14 e destinato, secondo la previsione, a concludersi entro le 21. I clienti disalimentati risultavano 509. Sommando anche queste utenze alle 989 interessate dai guasti, le schede consultate alle 17:02 riportavano 1.498 clienti complessivamente senza alimentazione elettrica, pur per cause differenti.

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