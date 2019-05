L’allerta della Protezione civile regionale.

La bella stagione sembra non voler iniziare mai. Dopo le temperature in calo, a Olbia e in Gallura arriva il forte vento. La Protezione civile regionale ha diramato il consueto bollettino di allerta.

Le previsioni parlano di venti forti da nord – ovest su tutta la Sardegna con rinforzi di burrasca sulle coste settentrionali, sui rilievi orientali e sul campidano di Cagliari.

Saranno inoltre possibili mareggiate sulle coste più esposte fino a domani. Al momento non si sa se ci saranno ripercussioni per i traghetti.

