L’odissea all’aeroporto di Olbia.

Il volo Air Italy arriva in ritardo, costringendo i passeggeri ad un’attesa estenuante. Accade ad un gruppo di passeggeri, costretti ad attendere il volo per circa 4 ore. Sarebbero dovuti partire, infatti, stamattina 4 maggio alle 9,25 dall’aeroporto Costa Smeralda per Bologna.

Tra i passeggeri in attesa c’erano anche giocatori della Dinamo Sassari, che attendevano il volo una partita a Trieste. I viaggiatori sono stati imbarcati intorno alle due e un quarto. La causa del ritardo è stata attribuita a problemi tecnici dell’aereo. Ritardi anche sugli arrivi per Olbia da Bologna, con Lufthansa da Francoforte e con Easyjet da Ginevra.

