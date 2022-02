Danni in Gallura a causa del forte vento.

Le forti raffiche di vento previste per oggi in Gallura hanno creato anche alcuni danni. Da questa mattinata i vigili del fuoco sono impegnati in diversi interventi per alberi pericolanti e tetti divelti a causa del maestrale.

La squadra del distaccamento di Arzachena ha provveduto a rimuovere e mettere in sicurezza un albero caduto che occupava una strada in località Sarraiola. Sono stati segnalati anche interventi per la rimozione di tegole pericolanti su una palazzina a Luogosanto, col supporto dell’autoscala giunta da Olbia.