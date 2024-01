Venti di burrasca e mareggiate in Gallura, la Befana porta l’allerta meteo

Fine settimana della Befana con allerta meteo in Gallura

Vento di burrasca, pioggia e mareggiate: per il fine settimana della Befana in Gallura arriva l’allerta meteo per il maltempo. In Gallura il bollettino della Protezione civile regionale per l’Epifania prevede “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati. Attenuazione dalla serata. Venti forti da ovest-nord-ovest, fino a burrasca sulle coste dalle ore centrali e mareggiate sulle coste esposte in serata”. Anche il Comune di Olbia rilanci gli avvii della Regione su vento e mareggiate.

L’allerta meteo per tutta la Sardegna

La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso riguardante condizioni meteorologiche avverse che saranno in vigore dalle 9 di sabato 6 gennaio fino a mezzanotte di domenica 7. Durante il periodo del ponte dell’Epifania, le aree costiere della Sardegna saranno interessate da venti di burrasca provenienti da nord ovest. Sui crinali orientali e lungo le coste di Orosei, il maestrale potrà raggiungere un’intensità di tempesta. A causa di questa situazione, tutte le coste esposte saranno colpite da mareggiate. Inoltre, la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla (livello di criticità ordinario) per il rischio idrogeologico legato alla pioggia nelle zone di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

