Il Vermentino di una cantina di Olbia arriva sui treni Frecciarossa

Il Vermentino della cantina Piero Mancini di Olbia sui Frecciarossa.

Il Vermentino di Gallura arriva sui treni Frecciarossa. La cantina Piero Mancini di Olbia si è aggiudicata il bando per la fornitura del vino Vermentino di Gallura Docg Superiore Cucaione 0,375 per tutti i treni Frecciarossa di Trenitalia.

“Riteniamo che tale traguardo sia motivo di orgoglio non soltanto per la nostra azienda, ma per tutto il settore enologico sardo, attraverso la valorizzazione di un prodotto, il Vermentino, che è soltanto una delle numerose eccellenze della nostra magnifica terra“, commentano dalla cantina Piero Mancini.