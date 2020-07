Le novità dal Dpcm per viaggiare.

Mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi, bagaglio a mano in aereo e proroga di tutte le misure attualmente in vigore. È quanto previsto dal Dpcm che entrerà in vigore il 15 luglio e resterà valido fino al 31 luglio 2020. Le novità più consistenti riguardano chi viaggia, con la possibilità di portare il bagaglio a mano in cabina. Una decisione che tocca direttamente anche chi arriva in Sardegna, con la possibilità per le compagnie aeree di definire con i gestori aeroportuali le specifiche procedure.

In aeroporto bisognerà, comunque, garantire i tempi tecnici per evitare gli assembramenti sia all’imbarco, che alla discesa dal velivolo. Gli indumenti personali, come una giacca o una maglia da collocare nelle cappelliere, dovranno essere messi all’interno di un contenitore monouso. Infine, sui treni a lunga percorrenza sarà consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, nei casi in cui l’aria a bordo venga rinnovata sia mediante l’impianto di climatizzazione sia mediante l’apertura delle porte esterne alle fermate.

