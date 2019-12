Video shock: colpiscono con una bottiglia di birra un disabile, ricercati

Il video è diventato virale.

Una bottiglia piena di birra in testa ad un disabile a Cagliari. E’ questo il contenuto del video che sta diventando virale su internet e che circola sulle chat.

All’inizio si pensava fosse uno scherzo di cattivo gusto ma alla fine si è scoperto che non c’era niente di finto e sull’episodio sta ora indagando la polizia. Il video inizia con qualche battuta e alla fine si vede il ragazzo disabile colpito da una bottigliata in testa con la vittima che in un primo momento non si rende conto della ferita, ma poi toccandosi la testa si accorge che sta sanguinando.

Secondo le ricostruzioni questo sarebbe solo l’ultimo atto di bullismo subito da Checco, nell’indifferenza di chi ha filmato la scena senza intervenire e di chi ha condiviso il video sul web e nelle chat.

La polizia è sulle tracce dell’aggressore che, proprio grazie al filmato, è ben riconoscibile e dalle prime informazioni dovrebbe già essere stato identificato. Intanto si sta già agendo per contrastare la diffusione e eliminare definitivamente il video dalla rete.

