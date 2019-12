Armi illegali, munizioni e fuochi d’artificio: arrestato un 20enne

L’operazione dei carabinieri.

Questa mattina i carabinieri di Cagliari hanno effettuato una perquisizione in un’abitazione in zona Is Mirrionis San Michele nell’abitazione di un 20 pregiudicato alla ricerca di armi.

Durante il controllo i militari hanno rinvenuto nascosta nella camera da letto una pistola Beretta carica, e successivamente anche 50 cartucce nascoste in un mobile di casa.

A questo punto i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche ad un magazzino che il 20enne aveva in affitto in nero. Nonostante il giovane negasse fosse da lui utilizzato i militari aveva già raccolto molti indizi, confermati dal ritrovamento delle chiavi nella casa del 20enne.

Nella sucessiva perquisizione i carabinieri hanno trovato un fucile a pompa con la matricola abrasa e altre munizioni. Inoltre sono stati rinvenuti anche 5 scatoloni di fuochi d’artificio che contenevano oltre 10 chili di materiale esplodente in cattivo stato di conservazione, con il rischio che potessero esplodere. Per questo motivo sono intervenuti anche gli artificieri che hanno messo in sicurezza l’area.

L’operazione ha portato quindi al sequestro della pistola, del fucile a pompa, delle munizioni e dei fuochi artificiali. Il 20enne è stato quindi arrestato per detenzione illegale di armi clandestine, munizioni e di materiale esplodente ed è stato portato presso il carcere di Uta.

