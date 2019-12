La letterina al sindaco di Olbia Nizzi.

I bambini delle scuole di Olbia erano stati invitati a scrivere una lettera d’auguri per il nuovo anno scolastico. Due bambini sono andati oltre e hanno risposto al sindaco Settimo Nizzi. Si tratta del piccolo Martin, che si è fatto aiutare dal fratello, e dalla giovane Carolina, che invece ha scritto la lettera di suo pugno.

Nizzi ha pensato così di invitarli in Comune, nei giorni scorsi. Un incontro molto emozionante per i due bambini, che si è tradotto anche in alcune richieste concrete. Martin ha portato dei disegni fatti da lui sul Natale, mentre Carolina ha chiesto aiuto per rimuovere i rifiuti che si trovano vicino alla sua scuola.

“È stato un momento importante, un confronto piacevole che vogliamo ripetere anche nel futuro – ha commentato il primo cittadino -. Ringrazio ancora i due bambini e spero che per l’anno prossimo ci siano ancora tante occasioni per ascoltare un punto di vista così importante come quello dei nostri piccoli cittadini del futuro”.

