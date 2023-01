L’incidente tra un’auto e un furgone.

Violento incidente, nella notte, tra un furgone e un’auto. Per cause in fase di accertamento, i mezzi si sono scontrati provocando 2 feriti. All’origine vi sarebbe una manovra di inversione andata male.

Sul posto, in via Po, a Cagliari, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Le loro condizioni sono gravi, ma non corrono pericolo di vita.

