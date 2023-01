L’allarme mafia riguarda anche la Gallura.

Secondo la Banca d’Italia anche la provincia di Sassari, ed in particolare la zona di Olbia-Tempio, è quasi “immune” dalla presenza della mafia. L’espansione delle organizzazioni criminali negli altri territori, secondo il report, è stata facilitata e accelerata dagli shock economici.

Le infiltrazioni della mafia.

“A fronte di particolari difficoltà economiche e finanziarie, cittadini e imprese potrebbero ricorrere alle associazioni criminali in virtù della capacità di queste ultime di fornire liquidità in quantità ingenti e tempi rapidi. In tal modo le organizzazioni mafiose riuscirebbero sia ad ottenere il controllo di un maggior numero di attività produttive a basso costo, sia a rafforzare il proprio consenso sociale tra la popolazione”, afferma l’indagine della Banca d’Italia.

La criminalità in Gallura.

La presenza della criminalità mafiosa, in un territorio come quello Gallura, rischierebbe di condizionare in misura profonda il contesto socioeconomico e ne comprometterebbe il potenziale di crescita. Inoltre l’investimento dei fondi per combattere la presenza mafiosa, sottrae denaro agli investimenti produttivi e infrastrutturali.

Le indagini nel report della Banca d’Italia.

Sulla base dell’indagine, la percentuale di imprese che ritiene abbastanza o molto probabile che si siano verificati fenomeni legati alla criminalità organizzata nel mercato in cui operano è passata dal 9% nel 2019 al 16% nel 2020, con un aumento sensibilmente maggiore di reati di natura finanziaria (acquisizioni e/o finanziamenti insoliti) rispetto a quelli violenti (intimidazioni, minacce e tentativi di estorsione).

