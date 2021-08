Violento incidente sulla strada per Baja Sardinia, grave una giovane

Sono 5 le persone coinvolte.

Violento incidente a Cala Bitta sulla strada per Baja Sardinia. Intorno alle 18 e 30, per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate.

Subito sul posto sono intervenuti i soccorsi, con 4 ambulanze e l’elicottero. Cinque le persone ferite nell’incidente, il più grave è stato trasportato all’ospedale in codice rosso.

Presente anche una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena che ha proceduto alla messa in sicurezza la zona interessata dall’evento e le due vetture coinvolte nel sinistro. Sul luogo anche la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

