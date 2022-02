L’incidente intorno alle 12 e 30 a Olbia.

Violento incidente intorno alle 12 e 30 in via Corea, nella zona industriale di Olbia. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Stando alle prime informazioni un’auto stava svoltando a sinistra, quando è finita contro ad un’altra vettura.

Molto forte l’impatto che ha trascinato l’auto per circa 20 metri. Sul posto stanno intervenendo i soccorritori del 118 per prestare le prime cure ai feriti, che risultano essere almeno 3 . Presenti anche i Vigili del fuoco che hanno liberato gli occupanti rimasti incastrati tra le lamiere e stanno ora mettendo in sicurezza la zona.