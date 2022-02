Ultraleggero si ribalta nelle acque di San Teodoro.

Incidente aereo, questa mattina, nelle acque di San Teodoro. Un ultraleggero, guidato dal titolare dell’aviosuperficie, è precipitato, intorno alle 11, a circa 4 metri dalla spiaggia La Cinta. L’uomo sta bene e in questi momenti gli operatori sanitari del 118 lo stanno accompagnando in ospedale.

Sul posto è presente anche la polizia locale, che ha chiuso l’area per scongiurare l’arrivo di eventuali intrusi che possano ostacolare le operazioni di soccorso. Presenti anche i carabinieri della locale stazione. Nel frattempo gli uomini della Capitaneria di Porto stanno perlustrando l’area anche per comprendere come portar via l’idrovolante.

Stando ad una prima ricostruzione, il velivolo ha impattato il proprio carrello sull’acqua andando a ribaltarsi in mare. Al momento si esclude il malore e si accredita l’ipotesi di un incidente.