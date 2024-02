Violento incidente sulla strada di Palau, le condizioni del ferito

L’incidente sulla strada per Palau.

Le condizioni del ferito coinvolto nell’incidente avvenuto martedì notte a Palau, in via La Multa, vicino alla spiaggia delle Saline, stanno migliorando. Due auto si sono scontrate frontalmente, portando all’intervento dei vigili del fuoco di Arzachena per mettere in sicurezza la zona.

Il ferito era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dal personale del 118. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi necessari alla ricostruzione dell’incidente.

