Sanità in rivolta, sit-in il primo giorno di sciopero in Gallura

Lo sciopero della sanità in Gallura.

La tensione cresce tra sindacati e Asl Gallura, con la conferma dello sciopero del 19 febbraio da parte di Cgil Fp, Uil Fpl, Nursind e la maggioranza della Rsu.

La Cisl Fp si dissocia dall’adesione allo sciopero, mentre le altre organizzazioni sindacali denunciano gravi violazioni contrattuali, mancanza di informazioni su orari di lavoro e modifiche organizzative inaccettabili negli ospedali. Come, ad esempio, l’accorpamento di reparti con discipline diverse.

Le riunioni con l’Asl non hanno portato a soluzioni, con le sigle sindacali che chiudono negativamente la procedura di raffreddamento. Infatti continuano ad emergere criticità nei reparti ospedalieri, con sovraccarico di lavoro per il personale e carenze di personale medico e tecnico, specialmente durante le ore notturne.

La manifestazione si terrà lunedì 19 febbraio nel piazzale antistante l’ospedale Giovanni Paolo II di in Olbia, in via Bazzoni Sircana, dalle ore 10 alle 13. Nello specifico si effettuerà un sit-in con presidio a sostegno dello sciopero.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui