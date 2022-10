L’incidente stradale a Olbia.

Incidente stradale, intorno alle 15:30, in via Donizetti, a Olbia. Per cause in fase di accertamento, due auto si sono scontrate nel centro città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno collaborato con gli operatori sanitari del 118 e messo in sicurezza l’area dell’incidente. Due persone sono state trasportate all’ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.