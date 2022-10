Tornano operativi i laboratori analisi nella Asl Gallura.

Da domani sarà nuovamente possibile per gli utenti prenotare le analisi per le sedi di Olbia e La Maddalena presso il Cup/Ticket della Asl Gallura. La direzione del servizio di Laboratorio unico logico di analisi ha, infatti, recepito le richieste arrivate dalla Direzione Strategica dell’azienda sanitaria, informando i diversi settori coinvolti nelle attività di prenotazione, prelievo e laboratorio.

Dopo alcuni giorni di sospensione sarà assicurato, quindi, l’accesso al servizio da parte di tutti gli utenti – e non solo per le prestazioni con carattere di urgenza – grazie a un lavoro che verrà svolto in sinergia tra i diversi presidi ospedalieri e territoriali della Asl Gallura, per garantire i prelievi, il trasporto e l’esecuzione degli esami.