Colpisce e minaccia l’ex compagna, scatta il codice rosso

Ha colpito l’ex compagna davanti a un bar, poi ha sfondato la porta di casa e l’ha minacciata di morte: intervengono i carabinieri e scatta il codice rosso. I drammatici episodi sono accaduti a Guspini. La donna, una 43enne di San Gavino, ha chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno denunciato il suo ex e fatto scattare i provvedimenti per tutelarla. Per il 43enne di Guspini le accuse sono di lesioni personali, violenza privata, minaccia, violazione di domicilio con violenza e danneggiamento.

La notte del 7 febbraio, davanti al bar “L”incastro” di Guspini, l’uomo ubriaco ha litigato con la sua ex compagna. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri “sbattendole intenzionalmente lo sportello dell’autovettura sul torace e tirandole i capelli, procurandole un trauma contusivo al torace”. Quando poi la donna si è nascosta dentro casa, è stata raggiunta dall’uomo molesto. Ha sfondato la porta e l’ha minacciata di morte, rompendole il cellulare e oggetti del bagno, dove lei aveva cercato di evitare la sua furia. Con la denuncia è scattato anche il codice rosso: alla donna è stato spiegato dove si trovino i centri antiviolenza dove poter trovare rifugio, coi carabinieri impegnati a tenere sotto controllo lei e il suo violento ex compagno.