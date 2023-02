L’analisi del Cipnes sulle ricerche degli hotel in Gallura su Google

Su Google è boom ricerche di hotel in Gallura da Francia, Usa e Uk: il dato emerge da una ricerca del Cipnes. La Sardegna è una destinazione turistica che piace sempre di più a britannici, francesi, svizzeri, e americani. In particolare ai viaggiatori di questi ultimi quattro mercati piace la provincia di Sassari, e dunque la Gallura e la Costa Smeralda. Sono i dati ricavati dalle analisi di Hotel Insights di Google ed elaborati dalla Comunicazione del Cipnes Gallura.

Interrogando lo strumento sul travel del più grande motore di ricerca al mondo, il Cipnes ha verificato che le ricerche su Google di “hotel in Sardegna” nell’ultimo mese sono aumentate tra il 25% e il 50% rispetto allo stesso periodo del 2022. La stessa crescita si registra nelle ricerche per la provincia di Sassari. In due dati sono in linea con le ricerche di hotel in Italia, una delle destinazioni, a livello mondiale, con più richieste per l’estate 2023.

Queste tendenze su Google confermano quelle dell’aeroporto di Olbia. Rispetto all’estate 2019, l’ultima prima della pandemia, per quella del 2023 sono aumentati sensibilmente i posti disponibili sulle rotte per Olbia-Costa Smeralda da Francia (+108%), Regno Unito (+109%) e Svizzera (+139%). “Un’avvertenza: Hotel Insights non permette di fare ricerche per singole città o destinazioni, ma solo su province, regioni e stati – spiegano dal Cipnes -. Nel nostro caso, abbiamo condotto una ricerca su “Hotel Cala di Volpe” e siamo stati reindirizzati su “provincia di Sassari”. L’arco temporale delle ricerche è tra il 19 gennaio e il 15 febbraio 2023.

Le ricerche su Google di “hotel Sardegna”

Google indica che gli il 71% degli utenti che hanno mostrato interesse per gli hotel della Sardegna arriva dal mercato nazionale: il 18% dalla Sardegna e il 53% dal resto d’Italia. Il 29% delle ricerche arriva dal mercato internazionale: il 27% dall’Europa e il 2% dal resto del mondo. In provincia di Sassari le ricerche del mercato nazionale sono leggermente più alte del resto della Sardegna: il 73% di cui il 18% dalla Sardegna e il 55% dal resto d’Italia. Le ricerche de mercato internazionale sono pari 27% di cui il 24% dall’Europa e il 3% dal resto del mondo.

Ricerche superiori del 75% rispetto al 2022

Nelle ultime 4 settimane, le ricerche su Google sugli hotel della Sardegna sono state superiori al 75%, rispetto allo stesso periodo del 2022, in Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda e Spagna. Gli Stati americani con più ricerche sono New York, California, Florida, Massachusetts, New Jersey. La crescita di ricerche di Svizzera e Francia è stata superiore tra il 25% e il 50%; quella della Germania (primo mercato turistico della Sardegna) è stata superiore tra il 10% e il 25%. Anche questa tendenza conferma quella dell’aeroporto di Olbia: i voli per Olbia dalla Germania sono il 90% di quelli del 2019.

Non è possibile confrontare le ricerche degli americani con i voli le tendenze dell’aeroporto di Olbia: chi arriva dagli Stati Uniti a Olbia, diretto in Costa Smeralda, lo fa con voli di linea che fanno scalo a Roma e Milano (o in altre aeroporti europei) ma anche con i voli privati, impossibili da quantificare in questo momento.