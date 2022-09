L’uomo è stato condannato per violenza domestica.

Ancora un’altra triste storia di violenza contro le donne, fortunatamente conclusa con una condanna che segna la fine dell’incubo di una madre di Olbia, minacciata e picchiata dal figlio per avere i soldi per comprare la droga.

Anni di botte, minacce e oggetti lanciati addosso, con il fine di intimorirla e indurla a consegnargli il denaro. Ora il 44enne dovrà scontare 5 anni di reclusione per minacce ed estorsione (contro i 6 chiesti dal pm) , aggravato dal legame di parentela con la vittima. L’incubo era cominciato nel 2018 quando l’imputato pretendeva dalla madre i soldi per comprare gli stupefacenti, minacciandola e alzandole le mani in più occasioni quando la vittima si opponeva.

Per questo giudice aveva disposto l’allontanamento dalla casa frequentata dalla donna e dal fratello, che aveva denunciato l’imputato per aggressione anche nei suoi confronti, poi assolto dall’accusa. In un’altra occasione l’uomo aveva minacciato e insultato i carabinieri, che erano intervenuti dopo una richiesta di aiuto da parte della madre.