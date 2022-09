Una puntata di Linea Verde racconterà le bellezze di Arzachena

In onda la puntata di Arzachena.

Le bellezze di Arzachena saranno raccontate in una puntata di Linea Verde in onda su Rai1. Sarà trasmessa il 9 ottobre prossimo alle 12:20 per il consueto appuntamento domenicale che parlerà del territorio arzachenese, grazie alla collaborazione del Comune.

Una puntata che parlerà di promozione del territorio, del centro storico, dei siti archeologici e dell’enogastronomia locale, con le interviste e gli allestimenti dalla Necropoli Li Muri a piazza Risorgimento. Un’occasione grandissima per la destinazione di Arzachena, dato che sarà vista da oltre 4 milioni di telespettatori. “Grazie alla Produzione, agli autori, agli ospiti, alle aziende, alle associazioni culturali e ai volontari che, con grande spirito di squadra, hanno dedicato tempo ed energie per la realizzazione di questo progetto promosso dall’assessore al Turismo, Claudia Giagoni”, ha dichiarato soddisfatta l’amministrazione comunale.