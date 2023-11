Nuovi corsi gratuiti a Tempio per disoccupati

I corsi gratuiti per i disoccupati in Gallura.

Nel panorama dei corsi regionali gratuiti promossi dalla Regione Sardegna, l’agenzia formativa Araform ha sviluppato un’offerta formativa coerente con il fabbisogno occupazionale del territorio della Gallura.



L’Agenzia Araform, presenta quindici interessantissimi percorsi formativi gratuiti rivolti a maggiorenni disoccupati senza limiti di età, nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi volti alla certificazione di profili di qualificazione inseriti nel repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ)



I corsi proposti a Tempio Pausania sono: Operatore dell’innesto e potatura (198 ore), Operatore Forestale Specializzato (199 ore), Pizzaiolo (495 ore), Visagista-Truccatore dello spettacolo (297 ore), Tecnico Contabile (297 ore).

I corsi proposti a Olbia sono: Tecnico del benessere per estetica (“estetista”) – Corso di specializzazione per chi possiede già la qualifica di estetista (600 ore), Tecnico per la gestione degli adempimenti contabili e di bilancio (495 ore), Addetto al front office di agenzia assicurativa (495 ore), Coordinatore di servizi ai piani (297 ore), Tecnico per la programmazione di Web/Mobile Applications e Internet of Things (594 ore), Web designer (594 ore), Tecnico per la manutenzione e riparazione di macchinari informatici (297 ore), Addetto giardiniere (495 ore), Meccanico motorista navale (198 ore) e Installatore/manutentore di impianti elettrici ed elettronici nautici (198 ore).

La durata totale di ciascun corso prevede attività d’aula teorico/ pratica e stage in aziende del territorio, le quali hanno contribuito alla realizzazione dei percorsi. Per esempio, i corsi di Tecnico Contabile e di Tecnico per la gestione degli adempimenti contabili e di bilancio saranno erogati in collaborazione con l’Accademia dei Dottori Commercialisti della Sardegna

Per ciascun allievo sono previsti: rimborsi di frequenza (2€/ora) e di viaggio, materiali didattici, piattaforma didattica di supporto online.

I posti a disposizione sono limitati: 15 per ciascun percorso (ogni candidato può presentare una sola domanda e scegliere un unico corso). Per procedere all’iscrizione è indispensabile aver sottoscritto la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e il patto di servizio personalizzato (PSP) presso il CPI di riferimento.

Successivamente si potrà scegliere il percorso formativo attraverso il portale Sardegna Lavoro (https://my.sardegnalavoro.it/Login) autenticandosi con credenziali SPID o Tessera Sanitaria-CNS o Carta d’Identità Elettronica (se attivate per i servizi online).

L’Agenzia Araform offre supporto all’iscrizione, informazioni e chiarimenti, sia attraverso il contatto telefonico 070292545, sia recandosi direttamente presso lo studio dell’Avv. Rossella Spano a Tempio Pausania in Via Palestro 1A il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16:45 alle 18:45, oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo: info.araformsrl@gmail.com.

Per conoscere tutti i corsi e tutte le sedi in cui siamo presenti, visita il sito: www.corsiqualificagratuiti.it

