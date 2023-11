“La voglia di volare”, presentazione del libro domenica al centro commerciale Olbia Mare

“La voglia di Volare” al Centro Commerciale Olbia Mare

Domenica 26 novembre dalle ore 17:00 alle 20:00, presso il Centro Commerciale Olbia Mare, si svolgerà la presentazione del libro “La Voglia Di Volare” di Mario Giordano e Danila Augusta Piu. Nel corso della serata verranno svolte letture dei brani del libro e si svolgeranno delle esibizioni di Danza a cura delle scuole di danza cittadine Black Swan danza e fitness e Dancing Queen. Il Centro Commerciale ancora una volta si trasforma in un grande palcoscenico, dove cultura, arte e musica si mescolano dando vita a un grande spettacolo per allietare il pomeriggio dei numerosi avventori.

L’evento nasce dalla collaborazione con l’Associazione Immagina, Associazione territoriale impegnata attivamente sul sociale. Si tratta di un nuovo segno concreto dell’attenzione, da parte dei centri commerciali gestiti da Nhood, verso le persone. Anche attraverso iniziative come questa, Nhood in Sardegna prosegue il suo impegno nella valorizzazione della rete di relazioni intessute con le associazioni dei territori in cui opera, e offre un capillare ventaglio di servizi, inclusa una ricca proposta commerciale. Nhood abbraccia e fa propria la strategia delle 3P, che massimizza tre distinte direttrici (il Pianeta, le Persone e la Prosperità), cercando di creare all’interno dei suoi Centri luoghi di vita, cultura, felicità e benessere.

“La nostra missione è di rendere i nostri Centri non solo dei luoghi di ritrovo, shopping, divertimento, ma anche luoghi di cultura, dove poter far apprendere e far crescere le nuove generazioni” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

