Donna muore dopo un incontro in hotel, l’altra grave: chiuso dall’Asl

Una donna morta all’Hostel Rodia e l’altra grave.

All’inizio di novembre una donna è morta dopo aver pernottato all’Hostel Rodia a Oristano, mentre un’altra è ancora ricoverata in gravi condizioni. Le donne, una di 66 e l’altra di 77, erano state ricoverate per una grave polmonite e si sospetta sia legionella.

La Asl ha deciso di chiudere l’albergo in via precauzionale in attesa dei risultati delle analisi dei campioni dei prelievi effettuati nelle camere e nel serbatoio di accumulo delle acque. I due casi di sospetta legionella si sono verificati dopo che le due donne hanno partecipato a un incontro neocatecumenale nella struttura all’inizio di novembre. I risultati delle analisi non saranno disponibili prima di due settimane.

