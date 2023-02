I primi voli in continuità territoriale da Olbia.

Dall’aeroporto di Olbia questa mattina sono partiti i primi voli in continuità territoriale, diretti verso Milano Linate con Aeroitalia e Volotea per Roma Fiumicino, senza ritardi. Tra il personale di Aeroitalia c’erano molti ex lavoratori di Air Italy, i quali sono stati integrati nella nuova compagnia aerea che si è aggiudicata la tratta per Olbia-Linate.

Lo rende noto l’amministratore delegato della Geasar, Silvio Pippobello, il quale ha fatto sapere che “tutto è andato bene”, per entrambe le compagnie che oggi hanno debuttato con la nuova continuità territoriale da Olbia.

C’era commozione, soprattutto tra gli ex lavoratori di Air Italy che oggi hanno ricominciato a lavorare con Aeroitalia. L’amministratore delegato dell’aeroporto di Olbia, ha fatto sapere inoltre che “c’è il massimo supporto e siamo a totale disposizione per sostenere questa nuova partenza con un vettore inesperto ma in grossa parte costituito da personale già formato e competente”.

Per quanto riguarda la compagnia Aeroitalia, sulla rotta da e per Olbia-Linate l’operativo prevede attualmente da un minimo di due 2 ad un massimo di 4 frequenze giornaliere in alta stagione. Sulla tratta da e per Olbia-Fiumicino, a partire dal 1 marzo fino al 27 ottobre 2023, l’operativo prevede 2 frequenze al giorno che sono già in vendita.

Intanto, in questi giorni, i sindacati del trasporto avevano espresso le loro perplessità sulla compagnia aerea Aeroitalia, legate al fatto di essere una compagnia neonata con un numero esiguo di aeromobili e con tutta una serie di servizi mancanti o quantomeno non ancora attivi. “Primo fra tutti, la possibilità per il passeggero di acquistare i biglietti attraverso le agenzie di viaggio o le biglietterie presenti in aeroporto – hanno spiegato il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca e la segretaria regionale Elisabetta Manca in una nota -. Questo significa che il passeggero, almeno per ora, potrà prenotare utilizzando solo i canali di vendita del vettore e per poterlo fare dovrà quindi essere in possesso di una carta di credito”.