La nuova collaborazione dell’Avis Olbia.

L’Avis Olbia stringe una collaborazione con il Community Hub e organizzano insieme una raccolta straordinaria di sangue. Si terrà la mattina di domani 18 febbraio, nella sede di via Perugia 3, in zona Poltu Cuadu.

“È per l’AvisOlbia motivo di orgoglio questa raccolta organizzata con il Community hub, fiore all’occhiello dei servizi alla persona offerti dal Comune di Olbia – dichiara il presidente dell’associazione, Gavino Murrighile -. Una collaborazione naturale, perché entrambi hanno come obiettivo comune, nelle loro specificità, l’ottimizzazione della qualità della vita delle persone. Ringraziamo la dottoressa Selene Fiori per essersi adoperata attivamente per organizzare questa giornata di solidarietà e di festa comune. Speriamo che questa sia la prima di tanti eventi da organizzare insieme e tendenti a creare situazioni sinergiche tra organizzazioni compatibili per finalità sociali”.