Volotea inaugura i nuovi voli Olbia-Siviglia e Alghero-Lione

Arrivano nuovi voli a Olbia e Alghero.

Al via oggi i primi voli operati da Volotea delle rotte Olbia-Siviglia e Alghero-Lione, che inaugurano così i nuovi collegamenti internazionali annunciati per la Summer 2026. Entrambi saranno operati due volte a settimana, rispettivamente martedì e venerdì e lunedì e venerdì. Assegnati nell’ambito del bando “nuove rotte” promosso dalla Regione Sardegna, questi collegamenti si inseriscono in una strategia più ampia di sviluppo della connettività internazionale dell’isola, con l’obiettivo di favorire l’arrivo di visitatori stranieri e supportare la mobilità dei residenti.

Sardegna sempre più europea.

Con l’avvio dei nuovi voli, la Sardegna rafforza la propria proiezione europea, ampliando i collegamenti diretti verso due mercati strategici per il turismo incoming come Spagna e Francia. Siviglia rappresenta un bacino ad alto potenziale per il Sud Europa, mentre Lione si conferma un hub centrale per intercettare flussi turistici dalla Francia sud-orientale e dalle aree limitrofe.

Le dichiarazioni.

“In Sardegna abbiamo costruito nel tempo una presenza solida e strutturale – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. I collegamenti per Siviglia e Lione rafforzano la dimensione internazionale del nostro network sull’isola e si inseriscono in una strategia che punta a connettere la Sardegna con mercati europei maturi e ad alto potenziale. L’obiettivo è favorire flussi turistici, sostenere l’economia locale e contribuire alla crescita dell’intero territorio nel medio-lungo periodo.”

“L’apertura di questi due nuovi collegamenti sui nostri aeroporti rappresenta il risultato concreto di una strategia di crescita sinergica dei due scali del Nord Sardegna, che Volotea ha condiviso e sostenuto fin dall’inizio. Le rotte verso Siviglia e Lione rafforzano ulteriormente la connettività internazionale del territorio, contribuendo da un lato ad attrarre flussi turistici di qualità da mercati strategici come Spagna e Francia e, dall’altro, offrendo ai sardi nuove opportunità di viaggio verso destinazioni di grande interesse culturale e turistico. Ringraziamo Volotea per la continua fiducia nei nostri aeroporti e per il ruolo strategico che continua a svolgere nello sviluppo della mobilità da e verso la Sardegna” – ha commentato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Geasar e Sogeaal.

Con i voli inaugurati oggi, Volotea consolida ulteriormente il proprio ruolo di partner strategico per la connettività dell’isola, contribuendo a renderla sempre più integrata nei principali circuiti turistici europei. A Olbia, prima base italiana di Volotea per capacità, la compagnia opera un totale di 27 rotte verso 3 paesi: Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, Venezia e Verona); Francia (Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa); Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid e Siviglia-novità2026).

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Ad Alghero, il collegamento con Lione amplia ulteriormente l’orizzonte europeo dello scalo, rafforzando il ruolo del Nord Sardegna come porta d’ingresso privilegiata verso l’isola. Presso lo scalo Riviera del Corallo, Volotea vola verso 6 destinazioni tra Italia (Firenze, Torino e Verona) e Francia (Bordeaux, Lione-novità 2026 e Parigi Orly).

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