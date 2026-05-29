Nuove colonnine Poste Italiane per le auto elettriche in Gallura

Le colonnine per le auto elettriche in Gallura.

Nel territorio della Gallura prosegue il piano di Poste Italiane per l’installazione delle colonnine di ricarica per auto elettriche, inserito nel programma nazionale di transizione energetica. Sono già operative 7 colonnine collocate vicino agli uffici postali di Aggius, con un punto, Buddusò con 2, Golfo Aranci con 2 e Monti con 2. Le postazioni sono accessibili a tutti i cittadini, anche non clienti, 24 ore su 24, con gestione affidata a un operatore esterno.

Parallelamente risultano installate e pronte all’attivazione altre 12 colonnine in 9 località del territorio, che porteranno a 24 i punti complessivi disponibili. Le infrastrutture interessano diverse aree della Gallura tra cui Aglientu, Arzachena, Berchidda, Calangianus, Luogosanto, Oschiri, Santa Teresa Gallura e Trinità d’Agultu, con l’obiettivo di ampliare la copertura del servizio e favorire la diffusione della mobilità elettrica anche nei centri minori.

Inquadrata nel progetto Polis – Casa dei Servizi Digitali, l’iniziativa rientra nelle attività di Poste Italiane rivolte ai comuni con meno di 15mila abitanti. Attraverso un protocollo d’intesa con le amministrazioni locali, le installazioni vengono realizzate senza costi per i comuni, che possono così offrire un servizio aggiuntivo a residenti e turisti e sostenere forme di mobilità sostenibile.

A livello nazionale il piano prevede entro il 2026 l’attivazione di diecimila punti di ricarica, con colonnine 2×22 chilowatt in modalità Quick e una quota di sistemi Fast Dc da 50 chilowatt. L’intervento si inserisce nella strategia di Poste Italiane orientata alla sostenibilità, con utilizzo crescente di energie rinnovabili per edifici e flotta aziendale e sviluppo di infrastrutture a supporto della mobilità elettrica presso sedi e parcheggi del gruppo.

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