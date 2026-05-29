Pensioni di giugno in pagamento nelle Poste della Gallura

In pagamento le pensioni di giugno nelle Poste della Gallura.

Dal lunedì 1 giugno prende avvio in Gallura il pagamento delle pensioni relative al mese entrante, con l’erogazione prevista in tutti i 34 uffici postali presenti sul territorio. La disponibilità delle somme viene assicurata, secondo quanto reso noto da Poste Italiane, a partire da lunedì 1 giugno anche per coloro che ricevono l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. Per chi utilizza strumenti elettronici di pagamento collegati ai conti o ai libretti, così come per i titolari di Postepay Evolution, resta possibile effettuare il prelievo di contante attraverso i 26 Atm Postamat distribuiti nella provincia, senza necessità di recarsi allo sportello degli uffici postali. Questa modalità viene indicata come alternativa per rendere più agevole l’accesso alle somme e ridurre i tempi di attesa.

Nel caso di ritiro diretto allo sportello, viene richiesto di presentare un documento di identità in corso di validità oppure di ricorrere a una delega a favore di una terza persona autorizzata al prelievo del denaro. In tale contesto, viene inoltre richiamata l’attenzione su una modifica normativa che entrerà in vigore nei prossimi anni. A partire dal 3 agosto, infatti, in base al regolamento europeo numero 1208 del 12 giugno 2025, la carta d’identità in formato cartaceo non potrà più essere utilizzata come documento valido per il riconoscimento. Chi non dispone di alternative come patente o passaporto dovrà provvedere entro tale data al rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Un’ulteriore informazione riguarda le misure di tutela collegate alle carte di debito associate a conti e libretti. In questi casi è prevista una copertura assicurativa gratuita che consente un rimborso fino a 700 euro annui in relazione a eventuali furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo, sia presso gli sportelli sia agli Atm Postamat.

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Poste Italiane suggerisce inoltre ai pensionati, quando possibile, di scegliere orari meno affollati per il ritiro delle pensioni, privilegiando la tarda mattinata o le ore pomeridiane e, ove possibile, i giorni successivi ai primi del mese, così da contenere i tempi di attesa. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero 06/45263322.

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