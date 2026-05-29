I carabinieri omaggiano il lungomare di Olbia e fanno il pieno di like

Il buongiorno sui social dei carabinieri a Olbia.

Oggi i carabinieri nella loro pagina ufficiale sui social hanno dato il loro buon giorno con l’immagine dell’alba sul lungomare di Olbia. La foto ha fatto incetta di like e condivisioni con utenti da tutta Italia che hanno apprezzato la bellezza del waterfront di Olbia. Lo scatto, infatti, ha catturato migliaia di like e condivisioni.

L’omaggio alla città di Olbia è stato particolarmente apprezzato anche dagli olbiesi, che sono rimasti molto entusiasti nel vedere le immagini della propria città sulla pagina ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. La foto mostra un bellissimo cielo arancio con lo sfondo di Tavolara e la bellissima pavimentazione di un lungomare realizzato soltanto 4 anni fa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui