Brutto incidente sulla statale al bivio di Perfugas, un ferito

L’incidente al bivio di Perfugas.

Un furgone è uscito di strada ribaltandosi questa mattina sulla strada statale 672 tra Sassari e Tempio Pausania, al bivio per Perfugas. Intorno alle 11 il mezzo ha perso il controllo, è finito fuori carreggiata e si è rovesciato, terminando la sua corsa sulla sede stradale. Sul posto è giunta prontamente una squadra dei vigili del fuoco di Tempio Pausania, che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo per evitare ulteriori rischi.

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L’unico occupante del furgone, rimasto coinvolto nell’incidente, è stato soccorso dal personale del 118 e successivamente trasportato in ospedale a Sassari per le cure del caso. I carabinieri, intervenuti sul luogo dell’evento, hanno gestito la viabilità e hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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