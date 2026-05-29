Gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura.

Scopri gli eventi del weekend a Olbia e in Gallura. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend. Questo weekend la Gallura offre un calendario ricco di appuntamenti tra musica, tradizioni popolari, cultura e sapori locali.

A Santa Teresa Gallura torna P.I.G.: tre giorni tra gusto, musica e creatività

Dal 30 maggio al 1° giugno 2026 il centro storico di Santa Teresa Gallura si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per ospitare il ritorno di P.I.G., l’evento primaverile che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi del territorio. Un format capace di unire enogastronomia, arte, intrattenimento e valorizzazione delle eccellenze locali, coinvolgendo residenti e visitatori in un vero e proprio viaggio sensoriale tra sapori, suoni e tradizioni.

A Olbia la mostra: “Tributo a Grazia Deledda”

Dal 16 maggio all’8 giugno, la Sala Artport, situata al mezzanino del terminal principale

dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda S. A. Principe Karim Aga Khan IV , ospiterà l’evento dal titolo

“Tributo a Grazia Deledda” con la collaborazione di GEASAR (la società di gestione

dell’Aeroporto di Olbia), con Cortesa ed Eccelsa.

Al Mater Olbia due Open Day dedicati alla prevenzione urologica

Il Mater Olbia Hospital, in collaborazione con AVIS Olbia e con il patrocinio della Società Italiana di Urologia e del Comune di Olbia, organizza due Open Day dedicati alla prevenzione urologica. Sabato 30 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, in Piazza Matteotti a Olbia, gli specialisti urologi del Mater Olbia Hospital effettueranno visite urologiche gratuite a bordo dell’autoemoteca di Avis Olbia, appositamente attrezzata per garantire privacy, comfort e sicurezza ai partecipanti.

Maker Faire Sardinia arriva a Olbia

Anche Olbia Community Hub parteciperà alla Maker Faire Sardinia 2026, il grande evento dedicato all’innovazione, alla cultura maker e alle discipline STEAM, promosso dal Fab Lab Olbia. Venerdì 29 maggio, insieme alla nostra web radio WebRoch, saremo presenti al Museo Archeologico di Olbia all’interno di una manifestazione che riunisce scuole, università, imprese, startup, makers, artisti digitali e professionisti in un contesto aperto alla sperimentazione tecnologica, alla creatività e alla condivisione di competenze.

A Badesi un raduno di karateka

Un giorno in un Dojo non è mai un giorno qualunque, in quanto la passione marziale unisce, aggrega e coinvolge con lo scopo di condividere il proprio tempo, la propria esperienza e il proprio sapere. Questo è GHIRRENDI INSEMBI, un raduno di karateka di ogni ordine e grado che con umiltà lavorano su se stessi, uniti da passione, rispetto, correttezza ed etica.

Olbia, Murta Maria celebra la sua comunità

Dal 29 al 31 maggio Murta Maria si ritrova per i Festeggiamenti in onore di San Giuseppe e della Madonna, un appuntamento che racconta il valore più bello della festa: stare insieme. Tre giornate di fede, tradizione, musica e convivialità, rese possibili dall’impegno del Comitato, dei volontari e di tutti coloro che collaborano con passione alla vita della comunità.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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