Volotea presenta i dati sei suoi voli da Olbia nel 2023

Volotea rende noti i risultati del 2023 all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia dove ha servito 29 rotte, più della metà in esclusiva. Dopo lo sbarco di Ryanair la società spagnola ricorda di essere la prima compagnia per numero di tratte in vendita dallo scalo sardo. Che comprendono anche i collegamenti Olbia-Roma Fiumicino in regime di continuità territoriale.

Nel suo 2023 a Olbia, Volotea ha trasportato quasi 974 mila passeggeri e operato più di 6mila voli. Con un’offerta di oltre uno milione di posti in vendita, con un +265% rispetto al 2019.

“Si tratta di risultati di business positivi che si traducono anche in un’offerta di viaggio dagli standard elevati – spiegano dalla compagnia -. Nel 2023 a Olbia, Volotea ha registrato in media un completion factor – la percentuale di voli operati con successo – del 99%. Un’offerta di livello riconosciuta anche da chi ha scelto Volotea per i propri spostamenti aerei. Il 90% dei passeggeri di Olbia iscritti a Megavolotea consiglierebbe la compagnia a familiari e amici”.

Carlos Muñoz, patron di Volotea

“Il territorio sardo rappresenta per noi un mercato di primaria importanza – dichiara Carlos Muñoz, fondatore e Ceo di Volotea -.. Da sempre attenti alle esigenze delle comunità sarde, anche nel 2023 abbiamo confermato il nostro impegno a livello locale. Continuando con i collegamenti in continuità territoriale da Olbia verso Roma Fiumicino e offrendo circa 130 posti di lavoro nelle nostre due basi operative dell’isola”.

“Inoltre, sosteniamo importanti iniziative culturali come la sponsorship del Red Valley Festival, l’evento musicale che dal 2015 anima le estati sarde L’obiettivo per il 2024 è di continuare a consolidare la nostra presenza sul territorio, con un incremento del +4% in termini di capacità, che porterà, grazie anche ai nuovi voli verso Brest, in Francia, un numero sempre maggiore di turisti verso l’isola”.

