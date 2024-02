Questa sera iniziano gli incontri per riscoprire le radici storiche della Gallura.

Una serie di incontri gratuiti per riscoprire le profonde radici storiche della Gallura. Olbia Community Hub, in collaborazione con Sardegna Turistica, ha organizzato il ciclo di incontri “Archeologia in Gallura“.

L’ iniziativa, di alto valore culturale, si propone di esplorare le profonde radici storiche della Gallura attraverso sette affascinanti appuntamenti che si terranno presso il Community Hub in via Perugia 3, nel quartiere Poltu Quadu a Olbia da febbraio a giugno. L’obiettivo è quello di divulgare il più possibile alla popolazione le antiche origini storiche del territorio, affinchè tutti possano conoscerle e tramandarle.

Questa sera il primo appuntamento.

Il primo incontro si terrà venerdì 16 febbraio alle ore 18.00 e vedrà la partecipazione dell’archeolo Rubens D’Oriano, che parlerà di Olbia nell’età romana. La presentazione e moderazione dell’incontro sarà a cura di Gian Mario Figoni Frau di Sardegna Turistica. L’evento è aperto al pubblico e gratuito, ma i posti limitati. Si consiglia di registrarsi mandando una mail a info@olbiacommunityhub.it o chiamare al numero 3459990314.

Il calendario completo di tutti gli incontri sarà disponibile sul sito del Community Hub www.olbiacommunityhub.it già a partire dai prossimi giorni.

