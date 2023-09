Non solo Alvaro Soler: musica, cibo e festa per i santi patroni di Arzachena

Arzachena festeggia i santi patroni con Alvaro Soler

Dal 14 al 17 settembre Arzachena celebra i Santi patroni Maria della Neve, Isidoro e Antonio e propone una serie di appuntamenti. Che culmina con il concerto di Alvaro Soler e i fuochi d’artificio domenica sera. L’organizzazione è a cura del Comitato Fidali 83/98 presieduto da Giovanni Cossu e della parrocchia Santa Maria della Neve diretta da don Mauro Moretti. La manifestazione è promossa e cofinanziata dal Comune di Arzachena con il contributo della società Sardegna Resort.

La delegata allo Sport di Arzachena

“La festa patronale è un momento importante per la comunità. Il comitato ha organizzato un programma molto vario adatto a tutta la famiglia. Coinvolgendo anche altre associazioni locali e aziende importanti del territorio per ampliare le collaborazioni e dar vita a un ricco calendario”. Lo dichiara Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo. Accanto ai riti religiosi e alla tradizionale processione per le vie del paese, i festeggiamenti prevedono – continua -. Spazi dedicati ai bambini, lo spettacolo equestre, degustazioni enogastronomiche e l’immancabile concerto finale con un artista internazionale”.

“Ho seguito l’organizzazione da subito e ho apprezzato molto l’impegno profuso dai giovani del Comitato nelle varie iniziative. Finalizzate ad offrire agli arzachenesi una festa di cui essere orgogliosi. Anche le attività per la raccolta fondi degli ultimi mesi si sono trasformate in veri momenti di condivisione nel centro storico e nelle frazioni. Coinvolgendo i compaesani nella missione. Con queste prerogative, sono sicura che la manifestazione sarà un successo e auspico una grande partecipazione di tutta la comunità ai singoli eventi. Per condividere lo spirito di questa ricorrenza che ci unisce nel segno della tradizione popolare”.

Il programma

Il via è previsto giovedì 14 settembre, dalle 16, per un’esperienza con il simulatore di volo, i giochi gonfiabili per bambini, il calcio balilla e lo street food locale in piazza Risorgimento. Alle 21 è il momento del ballo Liscio con i fisarmonicisti Mirko Putzu e Gianfranco Salis.

Venerdì 15, dalle 15, prendono il via i riti tradizionali con l’appuntamento a casa del presidente del Comitato. Il ritiro della bandiera e la processione nei rioni che culmina con la santa messa alle 19. Sabato 16 settembre, dalle 16, parte il Palio della Stella in viale Costa Smeralda, alle 20 la sagra del bovino allo spiedo in piazza Risorgimento. Segue l’intrattenimento musicale con la On The Road Band e i giochi di abilità sul toro meccanico.

Domenica 17 settembre, alle 10, si terrà la processione solenne fino alla chiesa (tempio nuovo). Dalle 19:30 inizia la scaletta per il gran finale al parco XVIII Novembre (Tanca di Lu Palu) con Dj Thom C., Dj Chris Loi e il concerto di Alvaro Soler, l’estrazione dei premi della lotteria e lo spettacolo pirotecnico a mezzanotte.

