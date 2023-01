Come guardare la cometa “Neanderthal” questa notte.

E’ passata solo 50 milioni di anni fa e non la vedremo più – noi esseri umani e le nostre discendenze – per tanto tempo. La cometa C/2022 E3 (ZTF), soprannominata “Neanderthal” proprio per via dell’ultima volta che la sua traiettoria è passata vicino alla Terra, tra oggi e il 2 febbraio transiterà nel punto più vicino al nostro pianeta. E’ un’occasione irripetibile, solo questo fa venire il desiderio di vederla, almeno una volta.

Purtroppo, osservare i corpi celesti non è affatto facile per chi non ha dimestichezza con le mappe del cielo e dello Spazio e con i principali punti di riferimento per orientarsi nell’osservazione della volta stellata. E gli esperti, spesso senza rendersene conto, non semplificano per nulla i tentativi dei principianti. Mappe complicatissime, termini tecnici difficili anche da ricordare e apparecchiatura di cui non tutti possono disporre, sono i principali motivi per cui spesso chi vorrebbe avvicinarsi alla conoscenza del cielo notturno, desiste in partenza. E’ l’errore che vogliamo evitare con questo articolo. L’obiettivo è mettere tutti, proprio tutti, nelle condizioni di vedere la “Neanderthal“.

Per una serie di coincidenze cosmiche questa sera potrebbe essere davvero facile per tutti osservare C/2022 E3 (ZTF). Detto della vicinanza alla terra, che la renderà più luminosa, per ovvi motivi, rispetto alle scorse e alle prossime notti, in questo periodo la cometa sarà visibile sopra le nostre teste tutta la notte. E stasera, a differenza dei prossimi giorni, anche il meteo promette bene: il cielo dovrebbe essere sereno su gran parte della Sardegna. Inoltre, è facilissimo individuarla nel cielo: il trucco è guardare a Nord.

Posizione della cometa C/2022 E3 (ztf) il 31 gennaio 2023, ore 23.00 foto di Daniele Caruso

Basta individuare la stella Polare, o, almeno, il Piccolo Carro, l’asterismo – forma disegnata da un gruppo di stelle – che disegna una sorta di carro con timone. L’estremità del timone, la stella più brillante, è proprio la stella Polare. Sopra quest’ultima dovremo individuare altre tre stelle meno luminose, disposte una sopra all’altra progressivamente in direzione nord-ovest – verso sinistra -. A fianco all’ultima di queste tre stelle, alle ore 23 – non vogliamo citare la famosa “conta” -, vedremo la cometa “Neanderthal”.

Per chi vorrà, sarà proprio lì, puntualissima. Trovato il punto esatto dell’appuntamento, non sarà facilissima da individuare perché non emette fortissima luce. A occhio nudo si vede solo un puntino chiaro microscopico. Ma con queste coordinate dovrebbe essere più facile individuarla, anche per chi non ha grande dimestichezza. Le mappe contenute nell’articolo mostrano la posizione di C/2022 E3 (ZTF) la scorsa notte e dove si troverà questa notte alle 23: più facile di così…

Posizione della cometa C/2022 E3 (ZTF) il 31 gennaio alle ore 00.15 foto di Daniele Caruso