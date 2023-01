Alcune situazioni possono rovinare la cena dei tuoi clienti, i piatti sporchi possono essere una di queste. Sebbene nessuno scelga un ristorante, un bar o una tavola calda in base al fatto che abbia o meno una buona lavastoviglie, la verità è che servire in stoviglie impeccabili impatta moltissimo sull’esperienza del cliente.

Ricorda che usare la giusta lavastoviglie professionale è l’arma vincente anche contro contaminazioni ed infezioni. E allora cosa aspetti a conoscere ogni aspetto della lavastoviglie perfetta per il tuo ristorante?

Quanti tipi di lavastoviglie professionale ci sono

La prima cosa da sapere in fase di acquisto di una lavastoviglie industriale per l’utilizzo in un ristorante è che non esiste un apparecchio idoneo a tutti gli usi. Infatti, sul mercato sono disponibili macchine apposite per lavorare i bicchieri e la posateria, lavastoviglie per un uso generalizzato, ma anche lavaoggetti come si vede sul sito https://www.ristoattrezzature.com/.

Una delle prime, importantissime questioni a cui prestare attenzione dopo aver scelto l’apparecchio in base a ciò che si deve pulire, è la dimensione. In primis la grandezza della macchina dipende dal numero dei coperti che deve processare, ma anche dallo spazio in cui deve essere posizionata; ad esempio esistono per lavastoviglie professionali a nostro per l’igiene di grandi quantità di stoviglie a ciclo continuo, ma chiaramente necessita di molto più spazio rispetto ad un modello a cappotta o capote.

Per ragioni di spazio e anche di ergonomia è possibile optare per lavastoviglie professionali con carica trifase frontale del cestello, oppure con cappotta (o altrimenti detta “capote”) nelle quali il blocco per il lavaggio scende dall’alto facilitando le operazioni di carico e scarico delle stoviglie per contesti d’uso che hanno tempi molto ristretti, oppure la grande macchina a nastro o a traino che non richiede il classico collocamento dei piatti, bicchieri ecc… nel cestello.

Come migliorare l’efficienza energetica della lavastoviglie

Scegliere fra i modelli di lavastoviglie professionali per ristorante secondo la loro efficienza energetica è un’azione che riguarda l’etica, i consumi e la qualità del lavoro. Infatti, la costante ricerca e sviluppo di questo settore ci permette di avere macchine che richiedono sempre meno risorse: i modelli più innovativi arrivano addirittura ad un risparmio del 25% di energia elettrica e di circa il 35-40% di detergente rispetto a quelli di vecchia generazione.

Inoltre, sono aumentati i programmi di lavaggio selezionabili per un utilizzo di risorse più aderente alle necessità di pulizia. Ci sono settaggi differenti per la pulizia di bicchieri, piatti, grandi stoviglie, pezzi di materiali più o meno delicati e programmi ECO per andare incontro alle direttive europee sul risparmio energetico.

Talune lavastoviglie professionali prevedono anche il controllo a distanza tramite il Wi-Fi e prevedono un modernissimo sistema di riutilizzo del calore generato dalla fase di lavaggio per avere una asciugatura più rapida, tagliando in maniera importante i vapori all’interno della cucina e garantendo il rispetto del protocollo HACCP.

