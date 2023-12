“Natale acido” e “Sardi della pianura” per chiudere il festival Ligghjendi

Ultimi appuntamenti del festival letterario gallurese Ligghjendi

Ultimi appuntamenti di questa lunga intensa leggera e felice stagione festivaliera vissuta a cavallo delle proposte e degli incontri di Ligghjendi – Il Mare d’Inverno. Sabato 16 dicembre ad Aggius, ore 19 in sala consiliare, andrà in scena l’attesissimo Natale acido. Ironico e dissacrante e coinvolgente e travolgente reading collettivo natalizio griffato Scrittori da Palco & Co. Domenica 17 dicembre invece ci si trasferisce a Perfugas dove alle ore 16 gli spazi del MAP accoglieranno Flavio Soriga e Renzo Cugis. Chiamati a dare vita allo spettacolo recitato, suonato e cantato Sardi della pianura– La Sardegna come non hanno mai osato raccontarla. Ingresso gratuito e senza prenotazione: si inizia puntuali.

Il mare d’inverno

“Pensavate fosse finita? Pensavate che avremmo salutato così su due piedi questionato e fatto festival davanti al mare, d’inverno, in una comunità dalla storia unica in Sardegna. Un paese di fondazione che è stato punto di osservazione e difesa contro il contrabbando ed è oggi famoso in tutto il mondo per la bellezza delle spiagge, del mare e della natura che lo circonda. Avevamo un obiettivo: diffondere cultura e approfondimento delle notizie del mondo attraverso i libri. Volevamo farlo in biblioteca, là dove i libri vivono e si muovono tutto l’anno, dove si fa presidio culturale sempre. Anche d’inverno, soprattutto d’inverno, quando i turisti sono lontani ma le piccole comunità sarde vivono la loro quotidianità come sempre”.

Natale acido

Racconti e ballate velenose come antidoto alle solite feste”. Nato oltre vent’anni fa al quartiere Marina di Cagliari, Natale Acido è andato da allora tante volte in scena a Roma, Cagliari e Sassari, e persino a San Gavino Monreale. Racconti brevi, pungenti, stralunati, divertenti, una formazione artistico letteraria che cambia ad ogni appuntamento, con accompagnamento musicale ed effetti speciali. Storie per raccontare le feste e le sue esagerazioni, i tic consumistici, i regali impossibili, ma anche la meraviglia di tornare a casa, per chi può farlo e ha qualcuno con cui passare questi giorni corti ma intensi.

Ad Aggius saranno sul palco: lo scrittore e autore tv Flavio Soriga, il performer Renzo Cugis, lo scrittore e sceneggiatore Gianni Tetti, l’attrice Francesca Cavazzuti, il fotografo Pierangelo Sanna, il cantautore Pasquale Demis Posadinu.

Ligghjendi – Il Mare d’Inverno, festival letterario della Gallura, ci ha accompagnato con gioia e leggerezza nel passaggio fra l’estate l’autunno e l’inverno. Lo ha fatto nella sua edizione estiva. Lo ha ri-fatto nel corso delle cinque giornate vissute fronte mare d’inverno a Santa Teresa di Gallura e pure lunedì scorso ad Aglientu, fra gli scaffali della biblioteca comunale di via Mare, con il laboratorio creativo di lettura “Noi e il mare” a cura delle straordinarie ragazze e degli straordinari ragazzi di CoolTour Gallura.

Ligghjendi è festival voluto dal Comune di Santa Teresa, organizzato dalla cooperativa Cooltour Gallura con l’aiuto della Pro Loco di Aggius e del forestiero campidanese Flavio Soriga scrittore sardo vivente e sempre viaggiante, e finanziato dal Comune di Santa Teresa Gallura e dalla Regione Sardegna, Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

