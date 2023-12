Nuovi riconoscimenti internazionali per il Cannonau Riserva di Siddùra

Il Cannonau Riserva di Siddùra è stato inserito tra i migliori Cannonau dell’Isola da Vinous, la pubblicazione di fama mondiale fondata da Antonio Galloni. Nel mese di dicembre ha dedicato un approfondimento ai vini sardi. Confermando un assunto sul quale la cantina ha fondato una parte importante della propria produzione: la Gallura è terra di grandi vini rossi. La firma che sancisce la raffinatezza e l’equilibrio delle uve Cannonau di Luogosanto è di Eric Guido, responsabile per l’Italia di Vinous. La pubblicazione è considerata la Bibbia dell’enologia internazionale con abbonati in 85 Paesi. Il Fòla Riserva, Cannonau in purezza, è stato premiato con una recensione che, nel punteggio e nella descrizione, rimarca la qualità della Riserva targata Siddùra.

Luogosanto, dal bianco al rosso

“Pulito, armonico, raffinato, un equilibrio perfetto – scrive Eric Guido – che premierà l’invecchiamento”. L’esperto assaggiatore ha assegnato 93 punti al Fòla e 91 all’Èrema, Cannonau della linea classica della cantina Siddùra.

“Crediamo fortemente che il nostro territorio sia una zona vocata per i Vermentino. Ma anche per la produzione di grandi rossi con un carattere internazionale – spiega Mattia Piludu, direttore tecnico di Siddùra -. I riconoscimenti ottenuti, sia nazionali che internazionali, sono il risultato di una meticolosa ricerca della qualità che quotidianamente perseguiamo”.

Qualità attestata dalla conquista di importanti riconoscimenti nei più prestigiosi concorsi enologici nel mondo. Non perdendo mai di vista le caratteristiche tipiche del territorio di appartenenza. “Le particolari condizioni pedoclimatiche ci permettono di premiare i caratteri tipici del territorio, realizzando vini longevi, in grado di regalare emozioni”, sottolinea Piludu.

“La scelta di Siddùra di sottoporsi alle sfide con autorevoli palati risponde all’esigenza di capire l’evoluzione del gusto nel mercato internazionale. E al desiderio di vedere riconosciuta a livello mondiale la qualità dei vini sardi – conferma Raffaele Cani, direttore commerciale di Siddùra -. Giudizi autorevoli che attestano il valore del lavoro della nostra cantina e di tutti coloro che con impegno ogni giorno portano avanti il progetto Siddùra”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui