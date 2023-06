Gli annunci di lavoro a Olbia e in Gallura per la stagione estiva

Le offerte di lavoro a Olbia e in Gallura.

Sono tante le aziende che in questo periodo stanno assumendo e Olbia e in Gallura. Nei nuovi annunci di lavoro tante figure professionali, soprattutto nel mondo della ristorazione. Tuttavia, quest’anno i settori del mercato di lavoro si sono ampliati e si cercano diversi profili.

Ecco le ultime offerte di lavoro più interessanti inserite sul portale Sardegna Lavoro.

A Olbia si cercano consulenti finanziari. Il seguente testo dell’annuncio riporta: “Si cercano da 1 a 100 risorse da avviare alla professione di consulente finanziario-assicurativo. La figura si occupa di fornire consulenza in tema assicurativo e previdenziale, analizza le esigenze del cliente, individua e propone le soluzioni più adeguate, promuove la vendita di prodotti e servizi assicurativi. I candidati seguiranno un percorso di formazione iniziale finalizzato a sostenere l’esame IVASS il cui superamento è indispensabile per l’iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi)”.

A Santa Teresa si cerca un frigorista con esperienza negli impianti delle attrezzature frigo, di climatizzazione e impianti elettrici. L’offerta di lavoro è full-time.

Ad Arzachena si cerca un cuoco capopartita. Di seguito l’annuncio di lavoro: “Si ricerca una figura di Cuoco Capo Partita per dirigere la preparazione e preparare direttamente su ordinazione del cliente cibi come antipasti, primi e secondi piatti, insalate e dessert a base di vegetali, di carni o di altri prodotti, curandone la presentazione, il condimento e la cottura. Verifica degli alimenti e dei prodotti necessari per la cucina, occupandosi della loro conservazione e sovrintendendo all’igiene dei luoghi e delle attrezzature per la preparazione”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui