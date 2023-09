Ilva e Tempio passano il turno di Coppa Italia

Nelle gare di ritorno l’Ilva vince e il Tempio perde, ma entrambe volano ai quarti di Coppa Italia: niente da fare per San Teodoro e Calangianus. L’Ilvamaddalena ha sconfitto per 2-0 il San Teodoro. “Un secondo tempo spettacolare, con due gol di ottima fattura – spiegano dalla società isolana -. E i ragazzi di mister Cotroneo replicano il successo dell’andata, conquistando i quarti di finale. Primo tempo equilibrato, seconda frazione di gara dominata dai biancocelesti, per l’entusiasmo del folto pubblico presente al Pietro Secci”.

Le due reti a la Maddalena

“Vantaggio al minuto 65’: ottima iniziativa sulla sinistra di Sias, e assist al centro per Facundo Maitini, che dalla lunetta dell’area fa partire un gran tiro che entra a fil di palo. Al 73’ raddoppio di Gjurchinoski con splendida iniziativa personale: riceve palla a sinistra, lascia sul posto il difensore, andando via con un gran movimento, e appena dentro l’area mette dentro con un preciso colpo di biliardo, sulla “buca” più lontana. Sfioriamo il terzo gol con Bazile, che da calcio d’angolo tenta la magia e colpisce il primo palo, e nel finale con Coschiera, la cui conclusione è deviata in angolo dal portiere ospite”.

Sconfitta indolore per il Tempio

Il Tempio passa il primo turno di Coppa Italia – spiegano i galletti, sconfitti per 1-0 dal Calangianus-. Dopo il 4-2 dell’andata, per la formazione di mister Cantara nel ritorno arriva la sconfitta di misura suo campo del Calangianus. Buona prova dei galletti, davanti a tantissimi tifosi, rimasti in dieci per buona parte della ripresa per espulsione di Coradduzza”.

Le dure reti dell’Ilva in Coppa Italia col San Teodoro:

