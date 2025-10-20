“Imprenta”, a Olbia la storia della stampa in Sardegna e in Gallura

Con Imprenta a Olbia arrivano 500 anni di stampa

“Imprenta · Storia della stampa in Sardegna e in Gallura · 500 anni di tipografia” è l’incontro che si terrà a Olbia. Organizza l’associazione culturale Insula Felix ha il piacere di comunicare che venerdì 24 ottobre 2025 nell’ambito della 9ª edizione della rassegna “Incontri sul Golfo”. Col patrocinio dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia e in partenariato con il Festival Mediterranea di Alghero. Appuntamento nella sala conferenze della Biblioteca Simpliciana.

“Da un’appassionata ricerca amatoriale e professionale si articola il percorso storico che dall’evoluzione della scrittura porta all’invenzione della carta, a quella della stampa in Cina e a quella di Gutenberg in Europa che nell’arco di qualche decennio si è diffusa rapidamente arrivando in Sardegna già dalla fine del XV secolo – si legge -. La storia delle prime pubblicazioni, tra cui la “Carta de Logu” in lingua sarda, porta poi alle prime generazioni di stampatori che hanno contribuito alla diffusione della cultura nell’Isola attraverso l’arte tipografica. Un approfondimento sarà poi dedicato ai numerosi giornali quotidiani e periodici a diffusione regionale e a quelli più strettamente locali che negli ultimi 50 anni hanno raccontato Olbia e la Gallura e ai tipografi che nel nord Sardegna si sono avvicendati fino a oggi”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui