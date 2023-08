Sorpresa ad Arzachena: Peter Gabriel inaugura la mostra della figlia Anna

Peter Gabriel alla mostra della figlia ad Arzachena

Peter Gabriel, cittadino onorario di Arzachena, non è voluto mancare all’inaugurazione della mostra della figlia Anna. “La mostra fotografica Eye-D ha fatto il giro del mondo e da oggi, domenica 6 agosto 2023, è aperta al pubblico al museo civico Michele Ruzittu di Arzachena – spiegano dal Comune -. Dopo aver fatto tappa a Londra, Parigi, New York, Los Angeles e Milano”.

“Un’esibizione esclusiva firmata da Anna Gabriel, fotografa, regista e scrittrice, figlia del nostro cittadino onorario Peter – si legge -. Che vi invitiamo a visitare nei consueti orari di apertura del museo in via Mozart fino al 30 settembre prossimo”. All’inaugurazione ha partecipato anche l’ex cantante dei Genesis che con la Gallura ha ormai un rapporto stretto, consolidato nel tempo. Gabriel torna spesso nella sua casa di Li Capanni, con vista sull’isola di Caprera.

Sua figlia ha realizzato la mostra Eye-D, con dettagli degli occhi di personaggi famosi ripresi in bianco e nero. “Ogni immagine in estremo primo piano ritrae linee sottili, sfumature e dettagli dell’occhio di personaggi noti del mondo dello spettacolo – spiegano -. Da cui traspaiono le emozioni e le particolarità che ci rendono unici. Questo è il momento conclusivo del progetto internazionale di Anna Gabriel che, insieme alla sua famiglia, ha scelto Arzachena per dare al pubblico l’ultima occasione di ammirare la collezione di scatti realizzata in 10 anni“.

L’iniziativa è promossa dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino, ed è organizzata dall’associazione culturale La Scatola del Tempo di Mario Sotgiu con la collaborazione della Ge.se.co Surl.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui