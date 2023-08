Notte di incidenti sulla 125 tra San Teodoro e Budoni

Con due incidenti tra San Teodoro e Budoni è stata una notte impegnativa per i vigili del fuoco del del distaccamento di Siniscola. Il primo incidente è avvenuto intorno alle ore 23, all’altezza del bivio di Agrustos. Le auto che si sono scontrate sono una Mercedes Gle coupé e un’Alfa 156. La squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire con divaricatore e cesoie per liberare gli occupanti dell’Alfa Romeo. Si tratta di due turisti napoletani.

Poco dopo, verso mezzanotte e 15 è arrivata una nuova richiesta d’intervento per un altro schianto vicino a San Teodoro. Al chilometro 287 della Statale 125 c’è stato un tamponamento col ribaltamento di una delle due auto. Un giovane del posto era alla guida di una Fiat 500 Abarth che ha tamponato una Ford Ka per poi ribaltarsi. Nell’auto tamponata viaggiavano quattro turiste di Firenze. In entrambi gli incidenti notturni tra Budoni e San Teodoro sono intervenute le ambulanze del 118. Sui due luoghi degli incidenti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e accertare le responsabilità.

